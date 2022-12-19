Нидерланды стали первой страной в Европе, официально принесшей извинения за историческую роль в работорговле 19 декабря, 17:48 Флаг Нидерландов (Фото:MabelAmber / pixabay)

В понедельник, 19 декабря, власти Нидерландов принесли официальные извинения за рабство колониальной эпохи. Это первая европейская страна, которая пошла на такой шаг.

Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес официальные извинения в своем выступлении в Гааге.

«На протяжении веков голландское государство и его представители способствовали, стимулировали, сохраняли и извлекали выгоду из рабства. За это я приношу извинения от правительства Нидерландов», — заявил он.

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Рютте сказал, что Нидерланды сейчас приносят извинения, чтобы вместе найти путь вперед.

«Мы делаем это не для того, чтобы стереть все с лица земли, не для того, чтобы закрыть книгу прошлого и оставить ее позади», — подчеркнул он.

Нидерланды также планируют создать фонд в размере 200 миллионов евро для проектов, направленных на повышение осведомленности о наследии рабства, сообщили Bloomberg в сентябре люди, знакомые с этим вопросом. Однако Рютте подчеркнул в пятницу, 16 декабря, что фонд не будет предназначен для возмещения ущерба.

В материале говорится, что это решение может создать новый прецедент в Европе, где бывшие колониальные державы до сих пор избегали давления, требующего полностью признать свою роль в работорговле. Однако критики утверждают, что это было сделано слишком поздно.

Нидерландская империя и работорговля: коротко

Нидерландская империя возникла в 16 веке, и некоторые ее части сохранились до периода деколонизации после Второй мировой войны. По данным Лейденского университета, страна продала в рабство от 550 до 600 тысяч жителей стран Африки.

В последние годы Нидерланды все больше признают наследие своего колониального прошлого и роль страны в «развитии» рабства.

Работорговля позволила сделать возможным финансирование голландского «золотого века», периода процветания и экономически выгодной морской торговли в 16 и 17 веках.

В 18 веке, в эпоху бурного роста объемов работорговли, в некоторые годы из Африки в США и Карибский бассейн переправляли более 100 000 рабов. В этот период французы и англичане одержали первенство в трансатлантической работорговле у Голландской республики. Для голландцев торговля людьми стала представляться не очень прибыльной отраслью экономики. В основном это было связано с высокой смертностью среди рабов: при пересечении Атлантического океана около 30% рабов умирали на борту кораблей.

В день отмены рабства, 1 июля 1863 года, около 35 тысяч рабов в Суринаме и 12 тысяч рабов на голландских островах Карибского бассейна стали свободными людьми.