Нидерланды стали первой страной в Европе, официально принесшей извинения за историческую роль в работорговле
Флаг Нидерландов (Фото:MabelAmber / pixabay)
В понедельник, 19 декабря, власти Нидерландов принесли официальные извинения за рабство колониальной эпохи. Это первая европейская страна, которая пошла на такой шаг.
Об этом сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес официальные извинения в своем выступлении в Гааге.
«На протяжении веков голландское государство и его представители способствовали, стимулировали, сохраняли и извлекали выгоду из рабства. За это я приношу извинения от правительства Нидерландов», — заявил он.
Рютте сказал, что Нидерланды сейчас приносят извинения, чтобы вместе найти путь вперед.
«Мы делаем это не для того, чтобы стереть все с лица земли, не для того, чтобы закрыть книгу прошлого и оставить ее позади», — подчеркнул он.
Нидерланды также планируют создать фонд в размере 200 миллионов евро для проектов, направленных на повышение осведомленности о наследии рабства, сообщили Bloomberg в сентябре люди, знакомые с этим вопросом. Однако Рютте подчеркнул в пятницу, 16 декабря, что фонд не будет предназначен для возмещения ущерба.
В материале говорится, что это решение может создать новый прецедент в Европе, где бывшие колониальные державы до сих пор избегали давления, требующего полностью признать свою роль в работорговле. Однако критики утверждают, что это было сделано слишком поздно.
Нидерландская империя и работорговля: коротко
Нидерландская империя возникла в 16 веке, и некоторые ее части сохранились до периода деколонизации после Второй мировой войны. По данным Лейденского университета, страна продала в рабство от 550 до 600 тысяч жителей стран Африки.
В последние годы Нидерланды все больше признают наследие своего колониального прошлого и роль страны в «развитии» рабства.
Работорговля позволила сделать возможным финансирование голландского «золотого века», периода процветания и экономически выгодной морской торговли в 16 и 17 веках.
В 18 веке, в эпоху бурного роста объемов работорговли, в некоторые годы из Африки в США и Карибский бассейн переправляли более 100 000 рабов. В этот период французы и англичане одержали первенство в трансатлантической работорговле у Голландской республики. Для голландцев торговля людьми стала представляться не очень прибыльной отраслью экономики. В основном это было связано с высокой смертностью среди рабов: при пересечении Атлантического океана около 30% рабов умирали на борту кораблей.
В день отмены рабства, 1 июля 1863 года, около 35 тысяч рабов в Суринаме и 12 тысяч рабов на голландских островах Карибского бассейна стали свободными людьми.