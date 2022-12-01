Нидерланды не будут запрашивать у РФ экстрадицию виновных по делу MH17 1 декабря, 20:20 Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу MH17. Прокуратура также не будет подавать апелляцию на решение суда Гааги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Нидерландов.

В ведомстве отметили, что Россия не выдает своих граждан.

«Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет. Но прокуратурой Нидерландов будут предприняты дальнейшие усилия для того, чтобы преступники Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание», — говорится в сообщении.

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Заявлено, что государственная прокуратура Нидерландов убеждена в том, что ни один правонарушитель не должен уйти от наказания.

При этом Австралия требует от страны-агрессора России выдать Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского, которых суд Гааги приговорил к пожизненному заключению по делу о сбитии MH17.

В четверг, 17 ноября Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению.

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — каждого пассажира и члена экипажа MH17. Еще один фигурант дела Олега Пулатова суд оправдал.

Признанные виновными должны выплатить 16 млн евро компенсаций родственникам погибших.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Инфографика: НВ

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелок), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).