Отменили 400 рейсов, перекрыты дороги. Нидерланды накрыл сильный шторм в истории страны — видео

5 июля, 12:42
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Нидерланды накрыл сильный шторм в истории (Фото:Скриншот/twitter.com/MeteoVoorne)

Нидерланды накрыл сильный шторм в истории (Фото:Скриншот/twitter.com/MeteoVoorne)

В среду, 5 июля, Нидерланды накрыл самый сильный шторм в истории страны — Поли, на севере остановлено движение поездов, погибла женщина.

Об этом сообщает NOS.

Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны — самый высокий уровень опасности. Ветер достигает порывов до 120 километров в час.

Видео дня

В Харлеме женщина погибла из-за падения дерева на машину. Движение поездов на севере страны остановлено с 9:30 утра. Также из-за падающих веток закрыты участки трассы.

Вблизи населенного пункта Алкмара ветер опрокинул грузовик.

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В аэропорту Схипхол отменено более 400 рейсов.

Кроме того, из-за урагана несколько средних школ решили отменить занятия.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Нидерланды Шторм Погода

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