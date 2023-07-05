Отменили 400 рейсов, перекрыты дороги. Нидерланды накрыл сильный шторм в истории страны — видео 5 июля, 12:42 Нидерланды накрыл сильный шторм в истории (Фото:Скриншот/twitter.com/MeteoVoorne)

В среду, 5 июля, Нидерланды накрыл самый сильный шторм в истории страны — Поли, на севере остановлено движение поездов, погибла женщина.

Об этом сообщает NOS.

Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны — самый высокий уровень опасности. Ветер достигает порывов до 120 километров в час.



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В Харлеме женщина погибла из-за падения дерева на машину. Движение поездов на севере страны остановлено с 9:30 утра. Также из-за падающих веток закрыты участки трассы.

Вблизи населенного пункта Алкмара ветер опрокинул грузовик.



В аэропорту Схипхол отменено более 400 рейсов.

Кроме того, из-за урагана несколько средних школ решили отменить занятия.

