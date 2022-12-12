Парламент Нидерландов предложил заморозить вступление Сербии в ЕС из-за решения не присоединяться к санкциям против РФ 12 декабря, 06:46 Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Палата представителей (нижняя палата парламента Нидерландов) приняла резолюцию, призывающую заморозить вступление Сербии в ЕС из-за нежелания присоединиться к санкциям против России.



Об этом сообщает Европейская Правда.



Согласно резолюции, согласованность внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС в 2022 году упала до 45%. В прошлом году этот показатель составил 64%.

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"Преступная война, начатая Россией против Украины, делает как никогда важным соблюдение странами-кандидатами и странами-членами ЕС положений общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - говорится в тексте резолюции.

В другой резолюции нижняя палата парламента Нидерландов предложила, чтобы "безвизовый режим для Сербии был временно приостановлен с помощью механизма экстренного торможения не позже марта 2023 года".