Парламент Нидерландов предложил заморозить вступление Сербии в ЕС из-за решения не присоединяться к санкциям против РФ

12 декабря, 06:46
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Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Палата представителей (нижняя палата парламента Нидерландов) приняла резолюцию, призывающую заморозить вступление Сербии в ЕС из-за нежелания присоединиться к санкциям против России.

Об этом сообщает Европейская Правда.

Согласно резолюции, согласованность внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС в 2022 году упала до 45%. В прошлом году этот показатель составил 64%.

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"Преступная война, начатая Россией против Украины, делает как никогда важным соблюдение странами-кандидатами и странами-членами ЕС положений общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - говорится в тексте резолюции.

В другой резолюции нижняя палата парламента Нидерландов предложила, чтобы "безвизовый режим для Сербии был временно приостановлен с помощью механизма экстренного торможения не позже марта 2023 года".

https://www.youtube.com/watch?v=qdp0U7E3KF0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Нидерланды Сербия Санкции против России

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