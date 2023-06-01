Нидерланды хотят закупить для Украины десятки танков Leopard 1, но нужно согласие Швейцарии — СМИ 1 июня, 23:04 Leopard 1 (Фото:Ministério da Defesa/Wikipedia)

Правительство Нидерландов планирует закупить для Украины несколько десятков швейцарских танков Leopard 1. Для этого необходимо согласие Швейцарии.

Об этом сообщает издание NOS, со ссылкой на источники в Гааге.

По их данным, танки может поставить швейцарская компания, но сделка пока что не заключена.

Стоимость швейцарских танков Leopard 1 тоже пока неизвестна, но 14 более современных немецких Leopard 2-A4 обошлись союзникам Украины примерно в 165 млн евро.

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Для этого требуется разрешение правительства Швейцарии, которая хочет оставаться в стороне от российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии поддержало вывод из эксплуатации 25 передовых боевых танков Leopard 2 с целью их продажи Германии. В дальнейшем это может позволить западным странам прислать больше военной помощи Украине.