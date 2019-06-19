Нидерланды готовы привлечь украинские документы по MH17 к общему делу — Петренко Вчера, 18:47 Цей матеріал також доступний українською НВ Павел Петренко НВ

Следственная группа в Нидерландах готова приобщить собранные украинскими правоохранителями документы по уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 к общему делу.



Об этом в эфире Радио НВ сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Министр отметил, что Украина тесно сотрудничает с правительством Нидерландов. В июле 2017 года было подписано государственное соглашение о начале совместного расследования. Тогда это фактически дало старт следственной группе.

Как отметил Петренко, министерства юстиции входят так же в следственную группу по делу рейса МН17, и они внесли туда довольно серьезный вклад –проведение исследований и экспертизу по конкретным событиям, которые происходили на место теракта.



«И огромную работу провели наши правоохранительные органы, надо отдать должное органам прокуратуры, потому что очень большой массив доказательной базы – показания свидетелей, письменные доказательства – были собраны на территории Украины. И у меня хорошая новость, час назад мы получили официальный запрос от наших коллег из Нидерландов, в рамках той сделки они готовы включить те материалы уголовных дел, которые были фактически добыты украинскими правоохранительными органами, в это дело», – сообщил министр.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Россия все обвинения отвергла, назвала их голословными.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.