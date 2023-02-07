Нидерланды отправят Украине танки Leopard 1A5

7 февраля, 23:11
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Танки Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Танки Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Нидерланды присоединятся к Германии и Дании и передадут Украине танки Leopard 1A5.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она уточнила, что в целом будет предоставлено не менее 100 танков.

«Вместе с Германией и Данией Нидерланды предоставляют Украине не менее 100 отремонтированных танков Leopard 1A5 из промышленных складов. Мы по-прежнему настроены поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией», — написала она.

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Других деталей она не раскрыла.

7 февраля СМИ сообщили, что правительство Дании планирует передать Украине танки Leopard 1A5.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе сообщил, что Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Нидерланды Германия Дания Военная помощь Война России против Украины танки Leopard

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