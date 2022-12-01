Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине полевой госпиталь 1 декабря, 17:25 Полевой госпиталь (Фото:Кайси Оллонгрен / Twitter)

Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь, который поможет спасти жизнь вблизи линии фронта.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

Она подчеркнула, что война России против Украины продолжается даже зимой.

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«Пришла зима, борьба за территорию Украины продолжается. Поэтому вместе с Эстонией и Норвегией Нидерланды передают Украине мобильный полевой госпиталь. Этот полевой госпиталь поможет спасать жизнь людей вблизи линии фронта», — написала Оллонгрен.

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По информации Минобороны, госпиталь состоит из нескольких контейнеров, там есть отделение интенсивной терапии и операционная.

Отделение интенсивной терапии рассчитано на четыре койки. Оно оснащено мониторами, дефибрилляторами и другим оборудованием. В операционной одновременно могут работать не более семи человек.

Контейнеры предоставляет Эстония, а Нидерланды и Норвегия вносят финансовый вклад.

Кроме того, Эстония учит украинских специалистов использовать полевой госпиталь. Нидерланды обеспечивают поддержку.

Страны также передают восемь военных машин для транспортировки раненых.