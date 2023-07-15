Нидерландским чиновникам запретили пользоваться TikTok, AliExpress и ВКонтакте — СМИ 15 июля, 03:31 Организация азартных игор в TikTok (Фото:Dado Ruvic/REUTERS)

В Нидерландах чиновникам запретили пользоваться более десятками программ из Китая, РФ, Ирана и Северной Кореи. Среди них TikTok, AliExpress и российские ВКонтакте.

Об этом сообщает NOS.

Источники издания сообщили, что в «черном списке» находятся такие приложения как китайские TikTok, AliExpress, WeChat, российские ВКонтакте и CapCut, а также иранские и северокорейские приложения, которые могут использоваться для шпионажа.

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«Опасение состоит в том, что иностранные правительства могут использовать программы для доступа к данным клиентов и использовать их для шпионажа. Среди прочего спецслужбы могут заинтересовать списки контактов, местонахождение пользователей, фотографии и документы на устройстве», — пояснили в издании.

Отмечается, что запрет действует еще с марта, однако публично упоминалось только о запрете TikTok.

Впервые тему возможной угрозы TikTok подняли в США.

Позже стало известно, что сервис запретили использовать официальным лицам в ЕС.

Также подобное решение приняли власти Великобритании и Чехии.

Пока непонятно, присоединится ли Украина к этой инициативе. По заявлению главы Минцифры Федорова, это зависит от развития ситуации. Пока что запрещать использовать сервис украинским госслужащим не будут.