Ничья земля. Убийство группы журналистов на границе Эквадора и Колумбии пролило свет на безвластие в регионе

Тела фотографа Пауля Риваса, водителя Эфраина Сегарры и репортера Хавьера Ортеги после их репатриации в Эквадор

Жесткое убийство группы эквадорских журналистов-расследователей на границе Эквадора и Колумбии повергло в шок оба государства и открыло нелицеприятную правду: власти ни одной из двух стран не контролируют этот регион, жители которого фактически отданы во власть наркокартелям и военным группировкам бывших повстанцев.

За полгода, прошедшие с момента исчезновения и смерти журналистов, вопросов об их судьбе все еще больше, чем ответов. Британская The Guardian в своем материале проливает свет на некоторые из них.

НВ предлагает полный перевод этого материала.

Хавьер Ортега и его команда отправились из [гостиницы] Hostería El Pedregal ровно в 7:10 утра в тот день, не оставив ничего, кроме аккуратно выведенной от руки записи в регистрационной книге гостевого дома.

"Профессия: журналист", - написано там.

Их целью была Матахе – деревня, где царит беззаконие, затерянная неподалеку от северо-западной границы Эквадора с Колумбией. Их миссией – расследование волны насилия, связанного с торговлей кокаином, в этом уголке Южной Америке, одном из наиболее закрытых для прессы.

Через три месяца после того, как они отправились в эквадорскую деревню Матахе, их тела, изрешеченные пулями, были обнаружены по ту сторону границы, в Колумбии

Но Ортега и два его партнера по путешествию - фотограф Пауль Ривас и водитель Эфраин Сегарра из популярной эквадорской газеты El Comercio – так и не вернулись домой, чтобы рассказать о своем расследовании.

Через три месяца после того, как они отправились в Матахе, их тела, изрешеченные пулями, были обнаружены по ту сторону границы, в двух безымянных могилах, заминированных противопехотным минами. Согласно данным предварительного расследования их смерти, для разминирования территории колумбийским спецслужбам понадобилось более восьми часов.

"В морге я попросил директора позволить мне взглянуть на тело отца. Он сказал мне, что это будет непросто, так как лицо уже не опознать, - вспоминает Кристиан Сегарра, сын водителя. - Когда они разрешили мне увидеть его руку, она была в таком состоянии разложения, что я почти не мог узнать ее".

Чудовищные убийства потрясли эквадорское общество и пролили свет на трудности и опасности, грозящие репортерам, которые пытаются рассказать об этом изолированном уголке Латинской Америки с его неразрешимыми проблемами - регионе, который сейчас считается наиболее смертоносным для журналистов во всем мире.

Загадочное убийство журналистов повергло в шок Латинскую Америку / Фото ЕРА

Активисты утверждают, что в этом году в Мексике были убиты не менее 10 журналистов, в то время как в Колумбии зафиксировали рост числа угроз убийства, поступивших репортерам.

Но еще ни разу журналистов не похищали и не убивали в Эквадоре - стране, которой удается успешно справляться с поддержанием мира даже в то время, когда ее соседка [Колумбия] погрузилась в кровавую полувековую гражданскую войну с участием правительственных войск, правых военизированных формирований и нескольких партизанских армий.

Территория безвластия

Семь месяцев спустя после убийства журналистов точные подробности того, что же случилось с Ортегой и его командой из El Comercio, все еще покрыты тайной.

Приграничный регион, расследование о котором они пытались провести, уже давно известен как важный центр производства и контрабанды кокаина, где колумбийские военизированные формирования, партизаны и правительственные силы вовлечены в смертельную схватку за контроль над регионом.

Колумбийские военизированные формирования, партизаны и правительственные силы вовлечены в смертельную схватку за контроль над регионом

Произведенный в Колумбии кокаин попадает в северо-западный Эквадор, прежде чем отправиться через побережье Тихого океана в Центральную Америку, а затем - в Соединенные Штаты.

Историческое мирное соглашение, достигнутое в ноябре 2016 года с крупнейшей повстанческой группировкой страны - Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC или ФАРК), похоже, лишь усугубило ситуацию. Теперь около десятка разрозненных партизанских групп - некоторые из них имеют устоявшиеся связи с мексиканскими наркокартелями – действуют в этом горном и лесистом регионе.

Недавние попытки эквадорских и колумбийских властей расправиться с этими группами вызвали волну ответного насилия в провинции Эсмеральдас на северо-западе Эквадора, сообщил местный прокурор Кристиан Риваденейра.

Военнослужащие Эквадора в деревне Матахе (архивный снимок) / Фото ЕРА

В январе начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил полицейский участок в городе Сан-Лоренцо – ряд наблюдателей сочли это знаком того, что бывшие повстанцы ФАРК пытаются расширить свое влияние на территорию Эквадора.

Критики утверждают, что правительство Эквадора стремится скрыть эти реалии.

"Почему эта тема – табу в Эквадоре? Почему правительство не хочет, чтобы люди говорили об этом? – задается вопросом полковник Марио Пазминьо, бывший руководитель военной разведки Эквадора. - Потому что это показывает национальной и международной общественности, что эта граница выходит из-под контроля, что местные жители оставлены на произвол судьбы. В таких условиях едва ли можно ожидать, что они откажутся сотрудничать с наркоторговцами".

"Это моя работа". Что произошло с журналистами

Именно эту неудобную истину 32-летний Ортега и его команда намеревались раскрыть, когда они отправились в Матахе 26 марта 2018 года.

Ядира Агуагалло, девушка [фотографа] Пауля Риваса, вспоминает, что чувствовала беспокойство из-за предстоящей ему третьей подряд поездки в охваченный насилием приграничный регион.

"Не едь в этот раз, пожалуйста! Я думаю, это слишком опасно", - вспоминает она, как умоляла его. "Это моя работа", - ответил 45-летний фотограф.

Ядира Агуагалло (по центру), девушка убитого фотографа Пауля Риваса, встречает его тело в Эквадоре в июне 2018 года / Фото ЕРА

Согласно докладу министерства внутренних дел Эквадора, мужчины прошли последний эквадорский военный контрольно-пропускной пункт перед Матахе в 9:30 утра [26 марта], оказавшись в районе, который предположительно находится под контролем бывшего повстанца ФАРК, известного как "Гуачо".

Затем они исчезли.

Восемь дней спустя колумбийский канал RCN обнародовал низкокачественное видео, запечатлевшее троих заложников, закованных в цепи, смятенных и молящих о сохранении своих жизней.

"Президент Ленин Морено [лидер Эквадора], наши жизни в ваших руках, - сказал Ортега в прямом обращении к лидеру Эквадора. - Физически мы в порядке, но эмоционально мы слабеем".

Упоминая группу, которая стояла за их похищением, журналист добавил: "Все, о чем просит Оливер Синистерра - это обмен заключенными. Больше ничего".

Сюжет проекта Forbidden Stories о похищении и убийстве журналистов:

В какой-то момент казалось, что переговоры действительно имеют шансы на успех. 28 марта одна из ведущих газет Колумбии - El Tiempo - ошибочно сообщила, что заложники были освобождены. "Здесь все плакали, - вспоминает главный редактор El Comercio Джованни Типанлуиса. – Радость была такой невероятной".

Однако 13 апреля эти надежды были разбиты, поскольку Морено подтвердил, что все трое мужчин мертвы. "Мы не дадим запугать себя", - пообещал президент Эквадора.

Остается неясным, что же произошло между похищением мужчин 26 марта и их убийством.

Они спросили нескольких детей, где находится мост, ведущий в Колумбию. Дети показали им, а затем группа исчезла

Виктор Гюго Герреро Куиньонес, учитель и бывший житель Матахе, собравший рассказы очевидцев о событиях того дня, говорит, что группа припарковала свою машину в деревне и делала попытки расспросить местных жителей.

"Но здешние люди не любят особо распространяться - это своеобразный кодекс молчания, - рассказывает Куиньонес. - Они спросили нескольких детей, где находится мост, ведущий в Колумбию. Дети показали им, а затем группа исчезла".

Из Матахе их, по-видимому, силой доставили за границу на территорию Колумбии, хотя официальные лица Эквадора отвергают эту неловкую для них версию о том, что мужчин на территории их родины могли захватить иностранные повстанцы.

"Это позорно... Они хотят возложить вину на колумбийское государство, - сетует Сегарра, сын водителя. - Я думаю, они просто не смогли вернуть их живыми".

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Ускользающие ответы

В течение нескольких месяцев после убийства колумбийские власти арестовали ряд людей, связанных с "Гуачо", чье настоящее имя - Уолтер Патрисио Аризала. Однако сам он, по-видимому, все еще находится на свободе.

Ответы – подобно "Гуачо" - по-прежнему ускользают, несмотря на продолжающуюся охоту за ним и вознаграждение, обещанное за его поимку.

Больно думать о том, что они должны были быть похищены и убиты, чтобы властей наконец-то обеспокоило происходящее на границе

"Больно думать о том, что они должны были быть похищены и убиты, чтобы властей наконец-то обеспокоило происходящее на границе", - говорит девушка Риваса, Ядира Агуагалло. - Смерти Пауля, Хавьера и Эфраина не могут остаться безнаказанными... Затишье [вокруг их дела] неприемлемо".

Тем временем деревня, где им пришлось проститься с жизнью, стала подобием городов-призраков дикого запада - с жуткими пустынными улицами, заброшенными домами из шлакоблоков и запуганными, молчаливыми местными жителями.

В сопровождении 20 вооруженных до зубов эквадорских солдат, журналистам [расследовательского проекта] Forbidden Stories в начале августа удалось совершить небольшую вылазку в Матахе. Военные чиновники использовали дроны, чтобы следить за потенциальными угрозами.

Напряжение буквально витало в воздухе. "Зачем вы снимаете? Не снимайте меня!" - крикнула репортерам одна местная женщина.

Спустя всего 20 минут старший офицер, сжимая свое оружие, приказал отступить.

В редакционной статье, посвященной шестимесячной годовщине убийства своей команды, издание El Comercio пообещало, что эта покинутая граница не будет забыта.

Матахе затаился. "[Но] сегодня, как и до этого ужасного преступления, страна обязана продолжать рассказывать о невзгодах тех людей, которые живут в этих уязвимых регионах, и которые имеют такое же право на мир, жизнь и достойную работу, как и остальные их соотечественники", - говорится в редакционной статье El Comercio.

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