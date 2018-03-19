Ни камни, ни грязь нам не страшны: Михалков о том, как воспримет мир итоги выборов в России

Известный своей прокремлевской позицией режиссер Никита Михалков, отвечая на вопрос о том, как мир воспримет итоги президентских выборов, на которых побеждает действующий президент РФ Владимир Путин, заявил, что "ни камни, ни грязь нам не страшны".

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, после обработки данных 70% протоколов участковых избирательных комиссий, Путин лидирует на выборах главы государства с 75,91% голосов избирателей.

"Мы же видим истерику. Понимаете, какая штука: есть чудная мудрость восточная - "кидай в меня камни, кидай в меня грязь, я река". Мы река, и поэтому ни камни, ни грязь нам не страшны", - сказал Михалков, отвечая на вопрос ведущей одного из российских телеканалов о том, как воспримет мир итоги выборов в России.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин получает 75% голосов после обработки половины бюллетеней.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.