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Незрячий японец пересек Тихий океан на яхте

Сегодня, 20:38
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Незрячий японец пересек Тихий океан на яхте - фото

voyageofinspiration.com

Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан на яхте

Незрячий японский мореплаватель Мицухиро Ивамото на яхте переплыл Тихий океан, став первым незрячим человеком, который сделал это.

Об этом сообщает BBC.

Путешествие Ивамото вместе с помощником и проводником Дагом Смитом длилось два месяца. Мореплаватели стартовали из Сан-Диего 24 февраля, а прибыли в порт Иваки 20 апреля.

Ивамото управлял парусником, а Смит выполнял роль штурмана. Ивамото ранее уже пытался пересечь океан, но ему это не удалось. В тот раз его судно столкнулось с китом и затонуло.

"Я не сдался, и моя мечта сбылась. Я самый счастливый человек на Земле", - заявил Мицухиро Ивамото.

Теги:   Япония Рекорд

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