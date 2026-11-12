«Понимаю, что и когда нужно делать». В Италии женщина с нарушениями зрения научилась управлять самолетами: она уже налетала более 200 часов

В Италии 56-летняя женщина, незрячая от рождения из-за заболевания сетчатки, стала первой в стране незрячей ученицей летной школы.

Об этом сообщает Bild.

Лючия Сабрина Папа родилась в городе Саличе-Салентино, расположенном в южной провинции Лечче. У нее дистрофия сетчатки.

Мечта о полетах зародилась у женщины еще в детстве, когда она жила рядом с военным аэродромом.

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«Я хотела быть самолетом, а не пилотом, потому что самолет летал выше и быстрее птиц. Я представляла себе это небо — бескрайнее и свободное, тогда как земля, на которой я стояла, была полна преград», — цитирует женщину издание Wanted in Rome.

Однако сложилось так, что Папа работала в сфере информационных технологий. Свой путь в авиации она начала 11 лет назад благодаря ассоциациям Baroni Rotti и We-Fly Team.

Поначалу итальянка летала в качестве пассажирки, а затем постепенно всё чаще брала управление на себя — пока не нашла инструктора, который поверил, что она способна на гораздо большее.

В 2016 году она начала осваивать управление несколькими типами воздушных судов. Среди них — двухместные сверхлегкие самолеты Sky Arrow и Tecnam P-92, Cessna 152 и 172, а также пилотажный самолет Extra EA-200.

Вместе с инструктором они разработали специальный тактильный метод, позволяющий ощущать пространственное положение самолета и считывать показания его приборов.

«Я научилась понимать, что и когда нужно делать», — рассказывает Папа.

Инструктор на протяжении всего полёта сидит рядом с ней и, по её собственному выражению, «служит мне глазами».

Женщина также попробовала управлять вертолетом, однако признается, что больше любит самолеты. Сейчас Лючия живет в Риме.

Лючия Сабрина Папа уже налетала 200 часов на сверхлегких самолетах, а сейчас летает на воздушных судах авиации общего назначения.

Её история описана в автобиографической книге Volando nell’invisibile («Полет в невидимое»).

В 2019 году вышел документальный фильм Chiudi gli occhi e vola («Закрой глаза и лети») режиссера Джулии Пьетранджели. В нем рассказывается об опыте Лючии во Франции, где она познакомилась с организацией Les Mirauds Volants — объединением незрячих пилотов, использующих приборы со звуковыми сигналами для получения информации о параметрах полета.

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Министр Алессандра Локателли назвала историю Папы «выдающимся свидетельством страсти, решимости и свободы».

По её словам, этот пример должен вдохновлять людей преодолевать предрассудки и культурные барьеры, которые до сих пор ограничивают возможности людей с инвалидностью.