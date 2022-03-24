Незаконно депортированным в РФ украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине — ГУР МО
Депортированные украинцы, согласные на трудоустройство в РФ, получают документы с запретом на выезд из российских регионов в течение двух лет (Фото:ГУР МО)
После прохождения российских фильтрационных лагерей украинцев, незаконно вывезенных с оккупированных территорий в РФ, отправляют в экономически депрессивные районы России.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.
«В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин. Украинцам „предлагают“ официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет», — говорится в сообщении.
По данным разведки, на сегодняшний день подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население Украины, у которого изымают документы. С людьми «работают» сотрудники ФСБ РФ. Их цель — поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Дальше людей переправляют в РФ, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.
Есть бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказания медицинской помощи. Отмечаются проблемы с обеспечением питанием, сообщают в ГУР МО.
«Напоминаем: принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права и очередным доказательством поведения РФ как государства-террориста», — добавляют в разведке.
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