Рассказывал о преступлениях армии РФ. В России Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии 1 февраля, 11:48 Александр Невзоров (Фото:www.instagram.com/nevzorovofficial/)

Басманный суд Москвы заочно приговорил российского журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о армии РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Против Невзорова возбудили дело из-за публикации информации об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче.

Видео дня

Прокуратура просила приговорить Невзорова к девяти годам колонии.

3 июня советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. На сайте президента Украины нет недавних указов о предоставлении украинского гражданства.

Во время недавнего интервью с главным редактором интернет-издания Гордон Алесей Бацман Невзоров заявил, что Украина сейчас «государство № 1 по уровню героизма и исторической роли, которую мы пока не понимаем, потому что [находимся] внутри события».

«Я занимаюсь информационной войной, у нас свой информационный фронт и его законы… У меня есть личное, абсолютно бескорыстное, дьявольски сильное желание остановить войну, именно так, как я вижу ее остановку. Это уже и моя война… Я воюю против режима, который уже уничтожил Россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата», — объяснил он свою позицию.