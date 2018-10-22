Невесту убитого журналиста Хашкаджи взяли под охрану

Власти Турции приняли решение поместить под охрану невесту журналист Джамаля Хашкаджи, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Решение принял губернатор Стамбула, передает Анадолу.

Невеста журналиста Хатис Чингиз является гражданкой Турции. Она ожидала своего мужа у дверей консульства 2 октября - в день его исчезновения.

Хашкаджи отправился в консульство для получения документов для заключения брака.

Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что журналист исчез в консульстве. Затем, через 18 дней после исчезновения Хашкаджи, признал, что журналист был убит во время "кулачной драки".

20 октября представитель Эр-Рияда сообщил, что власти хотели убедить журналиста вернуться в Саудовскую Аравию и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями. Они прибегли к насилию и пригрозили журналисту, что "накачают" его лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, от которого он умер.

Германия, Великобритания и Франция 21 октября призвали Саудовскую Аравию "предоставить факты", чтобы подтвердить версию драки в консульстве. Кроме того, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не будет экспортировать оружие в Саудовскую Аравию, пока не получит убедительных свидетельств.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.