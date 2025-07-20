Работает из дома. Нетаньяху попросил перенести суд по своему делу о коррупции из-за отравления

Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху диагностировали воспаление кишечника после пищевого отравления. Нетаньяху стало плохо ночью, после чего он обратился к врачу. Медик установил, что причиной недомогания стало употребление испорченной пищи.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в канцелярии премьер-министра, пишет The Times of Israel.

Из-за плохого самочувствия премьер-министр не присутствовал на еженедельном заседании правительства. Нетаньяху установили внутривенную капельницу для компенсации обезвоживания. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное, однако ближайшие три дня он будет работать из дома.

Кроме того, Нетаньяху обратился в Иерусалимский окружной суд с просьбой перенести запланированные на 21 и 22 июля судебные заседания по делу о коррупции. В обращении указано, что он «будет прилагать усилия», чтобы дать показания в среду.

Суд удовлетворил ходатайство, отметив, что учитывая текущие обстоятельства и данные из медицинской справки он не может возражать.

В то же время там отметили, что ранее слушания много раз отменяли, поэтому «мы будем просить, чтобы подсудимый дал показания в среду и четверг на этой неделе».

Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием по делам, известным под названиями 1000, 2000 и 4000.

В деле 1000 говорится о том, что Нетаньяху и его жена Сара получали дорогие подарки — в частности элитные сигары и шампанское — от богатых бизнесменов. Следствие подозревает, что эти подарки были не просто проявлением дружбы, а предоставлялись в обмен на политическую помощь.

В деле 2000 премьера подозревают в сговоре с владельцем газеты Yedioth Ahronoth Нони Мозесом. Следствие утверждает, что политик предложил принять закон, который бы ослабил главного конкурента газеты — издание Israel Hayom, а в обмен просил обеспечить себе более позитивное освещение в Yedioth.

По делу 4000 Нетаньяху обвиняют в содействии телекоммуникационному холдингу Bezeq. По версии следствия, он принимал выгодные для компании решения, которые приносили прибыль ее акционеру Шаулю Эловичу. Взамен премьер якобы получал лояльное медиапокрытие на новостном сайте Walla, принадлежавшем тому же Еловичу.