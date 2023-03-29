«Нетаньяху пора отваливать». Кризис в Израиле достиг немыслимого апогея, консенсуса достичь невозможно — интервью NV с Ауслендером

29 марта, 19:56
Эксклюзив NV
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Во время протестов в Израиле 26 марта силовики применяли водометы. (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Во время протестов в Израиле 26 марта силовики применяли водометы. (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Автор: Алексей Тарасов

Внутренний кризис в Израиле достиг своего совершенно немыслимого апогея, считает журналист Сергей Ауслендер.

Он предполагает, что подобного не было за всю историю независимости страны.

Из-за попытки правительства провести судебную реформу случился раскол общества, что привело к бурным протестам.

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Как развиваются события и что может сделать премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Ауслендер рассказал в интервью Radio NV.

— Мы понимаем, что очень бурные события разворачиваются непосредственно в Израиле, но я должен спросить об Украине. Израиль разрешил двум оборонным компаниям продать Украине системы противодействия дронам. Известно ли, как развиваются события? Или сейчас просто не до того ни Нетаньяху, ни правительству?

— Ничего неизвестно, с официальной точки зрения, потому что у нас внутренний кризис достиг своего какого-то совершенно немыслимого апогея.

Теги:   Израиль Интервью NV Биньямин Нетаньяху Акция протеста Иерусалим Украина-Израиль Радио NV

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