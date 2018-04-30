Нетаньяху обнародовал доказательства того, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие

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Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Об этом сообщает ВВС.

Нетаньяху называет "ложью" прежние утверждения Тегерана, что иранские учёные не занимаются разработкой ядерного оружия.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, являются доказательством программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами.

Нетаньяху добавил, что Иран продолжает расширять свою программу. И у Израиля "есть 100 тыс. секретных файлов, которые доказывают, что Иран лгал".

"Власти страны снова солгали в 2015 году, когда Иран не стал "чистым" для Международного агентства по атомной энергии, как того требует сделка", - сказал Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, Израиль поделился информацией с США.

Как известно, ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году тогдашним американским президентом Бараком Обамой совместно с "шестеркой" переговорщиков - представителями государств постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Согласно договору, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену санкций Запада.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп назвал это соглашение ошибочным и "самим плохим" в истории США. Он обещал выйти из договора после избрания его президентом.

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