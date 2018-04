Нетаньяху обнародовал доказательства того, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Об этом сообщает ВВС.

Нетаньяху называет "ложью" прежние утверждения Тегерана, что иранские учёные не занимаются разработкой ядерного оружия.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, являются доказательством программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами.

Нетаньяху добавил, что Иран продолжает расширять свою программу. И у Израиля "есть 100 тыс. секретных файлов, которые доказывают, что Иран лгал".

"Власти страны снова солгали в 2015 году, когда Иран не стал "чистым" для Международного агентства по атомной энергии, как того требует сделка", - сказал Нетаньяху.

Netanyahu to Iran’s foreign minister, who says, “We never wanted to produce a bomb.”



“Yes you did. Yes you do. And the atomic archive proves it.” https://t.co/E6knxxtX5A