Нетаньяху о рассекреченной операции в Сирии: Израиль не позволит врагам создать ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал информацию об уничтожении ЦАХАЛом в 2007 году строившегося в Сирии ядерного реактора.

По его словам, Израиль не позволит "врагам" создать ядерное оружие, передает AFP.

"Правительство Израиля, Армия обороны Израиля [ЦАХАЛ] и Моссад [разведка] не позволили Сирии развивать ядерный потенциал, и они заслуживают признания за это", - сказал Нетаньяху в Twitter.

ממשלת ישראל, צה"ל והמוסד מנעו מסוריה לפתח יכולת גרעינית. הם ראויים לכל הערכה על כך. המדיניות של ישראל הייתה ונשארה עקבית – למנוע מאויבנו להתחמש בנשק גרעיני. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 21 марта 2018 г.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман сказал, что атака в Сирии должна послужить посланием для "всех на Ближнем Востоке".

Министр разведки Исраэль Кац уточнил, что Израиль никогда не позволит, чтобы ядерное оружие получили "такие страны, как Иран, которые угрожают его существованию".

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Напомним, что Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции 2007 года, в ходе которой был уничтожен сирийский ядерный реактор в регионе Дайр-эз-Заур на границе с Ираком.

По данным МАГАТЭ, ядерный реактор создавался при содействии со стороны Северной Кореи.