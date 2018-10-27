Нетаньяху назвал события в Питтсбурге страшной антисемитской жестокостью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter выразил слова соболезнования всем пострадавшим от нападения на синагогу «Дерево жизни» в Питтсбурге.

«От имени всего Израиля, мы собираемся, чтобы поддержать еврейскую общину Питтсбурга перед лицом этой страшной антисемитской жестокости, и мы молимся за скорейшее выздоровление раненых», - сказал Нетаньяху.

I was heartbroken and appalled by the murderous attack on a Pittsburgh synagogue today : pic.twitter.com/NBMO31lMU2 - Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 октября 2018 г.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул : "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По меньшей мере 9 человек были убиты, некоторые источники указывают на 12 человек.

После стрельбы нападающий, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по стражам порядка, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.