Нетаньяху назвал события в Питтсбурге страшной антисемитской жестокостью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter выразил слова соболезнования всем пострадавшим от нападения на синагогу «Дерево жизни» в Питтсбурге.

«От имени всего Израиля, мы собираемся, чтобы поддержать еврейскую общину Питтсбурга перед лицом этой страшной антисемитской жестокости, и мы молимся за скорейшее выздоровление раненых», - сказал Нетаньяху.

