27 октября 2018, суббота

Нетаньяху назвал события в Питтсбурге страшной антисемитской жестокостью

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter выразил слова соболезнования всем пострадавшим от нападения на синагогу «Дерево жизни» в Питтсбурге.

«От имени всего Израиля, мы собираемся, чтобы поддержать еврейскую общину Питтсбурга перед лицом этой страшной антисемитской жестокости, и мы молимся за скорейшее выздоровление раненых», - сказал Нетаньяху.

 

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул : "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По меньшей мере 9 человек были убиты, некоторые источники указывают на 12 человек.

После стрельбы нападающий, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по стражам порядка, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

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