"Нет, у меня твердое мнение". Пожары в Калифорнии не изменили позицию Трампа по климату

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушительные пожары в штате Калифорния, жертвами которых стали 76 человек, не повлияли на его мнение об угрозе климатических изменений на Земле. Такое заявление он сделал после посещения места стихийного бедствия, сообщает CNN.

"Нет, нет, у меня твердое мнение [на этот счет]", - сказал Трамп 17 ноября в ответ на вопрос о том, изменили ли увиденные им последствия пожара его позицию относительно глобального потепления и климатических катаклизмов на планете. Как известно, американский президент неоднократно отрицал связь этих факторов.

Днем ранее, комментируя гипотезу о том, что калифорнийские пожары могут быть связаны с глобальным потеплением, Трамп также заявил, что, по его мнению, разрушительный масштаб бедствия в Калифорнии обусловили "много факторов" – включая административно-управленческий.

Напомним, по инициативе Трампа в июне 2017 года США вышли из Парижского климатического соглашения, в котором говорилось о повсеместном сокращении выбросов парниковых газов. Кроме того, администрация Трампа отменила положения целого ряда федеральных американских законов, которые регулируют политику выбросов вредных веществ.

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12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 тыс. человек.

Число людей, которые числятся пропавшими без вести, превысило 1,3 тыс. человек.