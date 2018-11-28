Нет ничего общего с делом Хиллари Клинтон: Иванка Трамп прокомментировала нарушения правил переписки

Старшая дочь президента США Дональда Трампа и его советник Иванка Трамп отреагировала на обвинения в использовании личной электронной почты для государственных целей.
По ее словам, нет ничего общего между ее служебной перепиской с личного электронного ящика и использованием Хиллари Клинтон личного почтового сервера на посту государственного секретаря США.
"Все мои электронные письма сохранены и защищены. Не было удалений. Не было никакой попытки что-либо скрыть", - сказала она в интервью ABC News.
Напомним, что комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США проведет расследование случаев использования Иванкой Трамп личной электронной почты для правительственных целей после сообщений о том, что она неоднократно использовала свой личный аккаунт в 2017 году, чтобы связаться с другими чиновниками администрации Трампа.
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Президент Трамп неоднократно критиковал Хиллари Клинтона во время предвыборной кампании в 2016 году из-за использования личной электронной почты и частного почтового сервера во время работы в Госдепартаменте, пообещав расследовать нарушения правил переписки и призывая "посадить" ее.
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