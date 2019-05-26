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Нет кандидатов: СМИ сообщают об отсрочке выборов президента в Алжире

Сегодня, 12:43
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Нет кандидатов: СМИ сообщают об отсрочке выборов президента в Алжире - фото

REUTERS / RAMZI BOUDINA

В полночь 26 мая истекли предусмотренные законом сроки регистрации кандидатов на выборы президента Алжира. Никто из политиков так и не попытался подать документы для участия в них.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

В связи с отсутствием кандидатов, выборы главы государства, которые назначены на 4 июля, не могут быть проведены по графику. Конституционный совет страны, как сообщают издания, официально готовится к отмене президентских выборов.

Голосование может быть перенесено на 60 дней. Подобное решение предусматривается ст. 103 Конституции Алжира, в которой говорится, что выборы могут быть отсрочены в «некоторых исключительных случаях», например в случае смерти кандидата. Ситуации, когда кандидатов нет в принципе, закон не предусматривает.

Ранее лидеры всех алжирских политических партий подтвердили отказ от участия в предвыборной гонке. Их действия можно расценивать как бойкот выборов. Этого требовала местная оппозиция, которая не доверяет действующим властям в вопросе проведения нового голосования. На акциях протеста, которые проходят каждую пятницу, жители выражают свое недовольство временному руководству страны.

Напомним, что в Алжире уже более трех месяцев проходят массовые акции протестов. Демонстранты требуют отстранения от власти всех сподвижников президента Бутефлики.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика объявил об отставке. Президентские выборы в Алжире назначены на 4 июня.

Теги:   Выборы президента Алжир

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