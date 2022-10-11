Нет гарантий, что удастся опознать подготовку РФ к ядерному удару — спецслужба Британии 11 октября, 20:22 Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

На сегодняшний день не существует гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку России к использованию ядерного оружия.

Об этом заявил руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флемминг, сообщает The Telegraph.

«Россия — единственная страна, которая говорит об использовании ядерного оружия, и это чрезвычайно опасно. Хотелось бы считать, что вместе с нашими союзниками мы имеем хорошие шансы обнаружить это, но, конечно, в этой сфере никогда не существует никаких гарантий», — сказал он.

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По мнению Флемминга, Запад все же сможет заранее увидеть ядерные приготовления России, и все же страны НАТО должны быть озабочены риторикой Владимира Путина относительно использования ядерного оружия.

Центр правительственной связи Великобритании — спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что риски применения Россией ядерного оружия на сегодняшний день неоднозначны. В РФ понимают, что после применения ядерного оружия обратно пути уже нет.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».