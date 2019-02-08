Несмотря на запрет: СМИ узнали о намерении России отправить наблюдателей на выборы в Украину Сегодня, 09:23 816 Цей матеріал також доступний українською EPA По данным СМИ, наблюдатели из РФ намерены приехать на выборы в Украину EPA

Россия собирается отправить двух наблюдателей на выборы в Украине, несмотря на запрет, одобренный накануне Верховной Радой, пишет российское издание Коммерсант.

По информации газеты, 11 февраля двое гражданок России прибудут в Украину для мониторинга выборов по мандату Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Речь идет о Кристине Богдановой из Российского фонда свободных выборов и Елизавете Борисовой из Российского общественного института избирательного права.



Издание отмечает, что эти кандидатуры были выбраны не случайно, поскольку они не подпадают под ограничения въезда для мужчин 16-60 лет, введенное в Украине с военным положением, а также являются представительницами неправительственных организаций.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила представителям РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

В свою очередь спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей ради соблюдения демократических стандартов.

Россия же заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.

