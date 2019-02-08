Фоззи
Алита: Матрица для средних классов
Ярослав Грицак
Дело не в кандидатах, а в системе
Олег Шама
Бандера таки жив!
Иван Яковина
7 февраля: Полный перезапуск Америки
Спецтема: Выборы президента Украины

Несмотря на запрет: СМИ узнали о намерении России отправить наблюдателей на выборы в Украину

Сегодня, 09:23
816
Цей матеріал також доступний українською

EPA

По данным СМИ, наблюдатели из РФ намерены приехать на выборы в Украину

Россия собирается отправить двух наблюдателей на выборы в Украине, несмотря на запрет, одобренный накануне Верховной Радой, пишет российское издание Коммерсант.

По информации газеты, 11 февраля двое гражданок России прибудут в Украину для мониторинга выборов по мандату Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Речь идет о Кристине Богдановой из Российского фонда свободных выборов и Елизавете Борисовой из Российского общественного института избирательного права.

Издание отмечает, что эти кандидатуры были выбраны не случайно, поскольку они не подпадают под ограничения въезда для мужчин 16-60 лет, введенное в Украине с военным положением, а также являются представительницами неправительственных организаций.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила представителям РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

В свою очередь спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей ради соблюдения демократических стандартов.

Россия же заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Украина Россия

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 16:16

article_img
ЕС призвал Россию освободить Гриба и Бекирова
Политика

Вчера, 22:40

article_img
Зеленский пожаловался в полицию на слежку
Геополитика

Вчера, 20:37

article_img
Украина, НАТО, ЕС. Что изменится после закрепления евроатлантического курса страны в Конституции

Выбор редакции

Экономика

Вчера, 14:09

article_img
Бедные и богатые. Насколько значительно расслоение общества в Украине
IT-индустрия

Сегодня, 07:00

article_img
Велено не пущать. Россия запретит импорт гаджетов без российского софта
Политика

Вчера, 22:40

article_img
Зеленский пожаловался в полицию на слежку

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться