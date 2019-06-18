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Несмотря на манипуляции социологов, рейтинг Путина снова упал

Сегодня, 08:16
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Несмотря на манипуляции социологов, рейтинг Путина снова упал - фото

Kremlin via REUTERS

Рейтинг Путина в России продолжает падать

Рейтинг президента России Владимира Путина снова упал, несмотря на то, что социологи изменили методику проведения опросов, которые проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного 3−9 июня, Путину доверяют 71,7% россиян, за неделю до этого их число составляло 72,4%.

О недоверии Путину заявил каждый четвертый участник опроса — по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.

О новой методике проведения опроса ВЦИОМ объявил в мае, после того, как зафиксировал рекордно низкий уровень доверия Путину — 31,7%. До этого самый низкий показатель был зафиксирован в 2005 году, когда Путину доверяли 45% опрошенных.

В Кремле потребовали у социологов разъяснений, поскольку другие опросы показывали рост электоральной поддержки главы РФ. После этого руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что причина низкого рейтинга Путина в неправильной методике опросов, хотя по ней они проводились много лет.

Теги:   ВЦИОМ Россия Рейтинг Путина Рейтинг Владимир Путин

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