Несмотря на критику, Трамп повысил пошлины на импорт в США стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп подписал закон об увеличение пошлин на импорт в страну стали и алюминия, который критиковали эксперты и руководители других стран.
Об этом передает ВВС.
Дональд Трамп заявил, что США страдали от нечестных правил в торговле и не могли должным образом развивать собственное производство.
На импорт стали будет действовать пошлина в 25%, а на импорт алюминия - 10%. Исключения сделаны для Мексики и Канады.
Ранее Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленности в США мертвы, и настало время для перемен.
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