Несмотря на критику, Трамп повысил пошлины на импорт в США стали и алюминия

Президент считает, что необходимо дать толчок для развития собственного производства

Президент США Дональд Трамп подписал закон об увеличение пошлин на импорт в страну стали и алюминия, который критиковали эксперты и руководители других стран.

Об этом передает ВВС.

Дональд Трамп заявил, что США страдали от нечестных правил в торговле и не могли должным образом развивать собственное производство.

На импорт стали будет действовать пошлина в 25%, а на импорт алюминия - 10%. Исключения сделаны для Мексики и Канады.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленности в США мертвы, и настало время для перемен.