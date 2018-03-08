Несмотря на критику, Трамп повысил пошлины на импорт в США стали и алюминия

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Президент считает, что необходимо дать толчок для развития собственного производства

Президент считает, что необходимо дать толчок для развития собственного производства

Президент США Дональд Трамп подписал закон об увеличение пошлин на импорт в страну стали и алюминия, который критиковали эксперты и руководители других стран.

Об этом передает ВВС.

Дональд Трамп заявил, что США страдали от нечестных правил в торговле и не могли должным образом развивать собственное производство.

На импорт стали будет действовать пошлина в 25%, а на импорт алюминия - 10%. Исключения сделаны для Мексики и Канады.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленности в США мертвы, и настало время для перемен.

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