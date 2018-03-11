Несколько тысяч этнических венгров вышли на митинг за автономию в Румынии

В румынском городе Тыргу-Муреш с требованием автономии в составе Румынии собрались более 2,5 тысяч этнических венгров, которые причисляют себя к роду секеев. Об этом сообщает Mediafax.

"Мы, секеи, которые собрались в Тыргу-Муреш и те, кто солидарны с нами в стране и за рубежом, следуя путем права и демократии, вновь заявляем единогласно: мы призываем к территориальной автономии Секейского края. Мы призываем к восстановлению права наших предков, что сегодня может стать реальностью путем юридического установления территориальной автономии", – говорилось в обращении к румынской власти, которое венгры зачитали во время митинга.

Митингующие развернули большой флаг Секеи – венгерского национального меньшинства в Румынии, а также молились и скандировали «Автономия!».

В Румынии около 670 тысяч секеев проживает в трёх административных уездах страны: Харгита, Ковасна и Муреш.

Венгры, проживающие на территории Румынии, требуют учредить автономию Секейского края с 90-х годов. В сентябре 2009 года венгры самопровозгласили автономию, однако она не была признана властями Румынии.