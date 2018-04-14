Рекордсмен вопреки. 50-летняя сенатор, лишившаяся ног в Ираке, покоряет американскую политику

50-летняя американка Тэмми Дакуорт, которая лишилась обеих ног на войне в Ираке, стала первым сенатором в истории США, родившим ребенка.

9 апреля у нее родилась дочь Мейли Перл Боулсби. Бывший военный летчик, Дакуорт стала мамой во второй раз: свою первую девочку, Абигейл, она родила четыре года назад, будучи членом Палаты представителей Конгресса США. Теперь сенатор-демократ входит в число всего лишь десяти женщин, которые родили ребенка, занимая выборный пост в США.

НВ рассказывает о женщине, чья уникальная история облетела американские и мировые СМИ.

Предельная сила

Тэмми Дакуорт – первая американка с азиатскими корнями, ставшая членом Конгресса США. Однако ее знаковому избранию в Палату представителей в 2012 году предшествовало куда более печальное первенство.

Дакуорт – первая американская женщина-военный, которой пришлось перенести двойную ампутацию во время войны в Ираке (2003-2011). В ноябре 2014 года ее вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk – Дакуорт была пилотом "черного ястреба" – подбили из ручного гранатомета близ иракской Фаллуджи. Лишь благодаря оперативным действиям коллег-военных ее сумели довезти до госпиталя.

Дакуорт была пилотом "черного ястреба". Ее вертолет сбили в Ираке / Фото @tammyduckworthpersonal

35-летняя женщина провела 10 дней без сознания, однако сумела оправиться после тяжелейших травм: она лишилась обеих ног, а раздробленную правую руку медики спасли чудом и долгое время она практически не функционировала. С тех пор Дакуорт передвигается на протезах либо в инвалидной коляске.

Это была война, с которой она не соглашалась внутренне "Тот день, как и многие другие дни моей службы, проиллюстрировал два важнейших урока, которые армия преподнесла мне, – написала Дакуорт позже в журнале Politico. – Никогда не бросать никого – ни на поле боя, ни в нашей стране. И никогда не подвергать опасности военного, не понимая, какова цена".

Семейные корни

На Иракскую войну Тэмми Дакуорт привела скорее семейная традиция, чем убеждения. Ее бабушка работала медсестрой во время Второй мировой войны, а отец Фрэнк Дакуорт – бывший морской пехотинец, прошедший Вьетнамскую войну. Вскоре после ее завершения он осел в Юго-Восточной Азии, где встретил свою будущую супругу Ламаи Сомпорнпайрин. Их дочь Тэмми, родившаяся в столице Таиланда Бангкоке, до 8 лет говорила лишь по-тайски.

Дакуорт остается активной и на политической сцене, и в частной жизни / Фото Tammy Duckworth via Facebook

В то время семья будущего сенатора Дакуорт колесила по всему региону – выйдя в отставку, ее отец работал в структурах ООН. Поэтому Тэмми окончила школу в Гонолулу, степень бакалавра искусств получила в Гавайском университете в Маноа, а степень магистра искусств (в 1992 году) – уже в университете Джорджа Вашингтона в США.

Еще во время учебы она примкнула к Корпусу подготовки офицеров запаса армии США и в том же 1992 году получила звание офицера. Стать пилотом вертолета Дакуорт решила потому, что в американской армии это была одна из немногих боевых специальностей, доступная женщинам.

На войну в Ираке Дакуорт отправилась в 2004 году. "Это была война, с которой она не соглашалась внутренне, однако взяла на себя ответственность, чтобы поехать туда и сражаться, – пишет BBC. – Ей не было необходимости ехать в Ирак. Она уже не руководила свои бывшим подразделением, когда их призвали, однако попросила взять и ее тоже".

Политик-боец

Тяжелейшее ранение в Ираке стало отправной точкой политической карьеры Дакуорт. Вернувшись в США, она стала заметным активистом движения в поддержку американских ветеранов.

Уже в 2006-м, спустя всего два года после того как ее вертолет сбили в Ираке, Дакуорт баллотировалась в Палату представителей США. Свою первую кампанию она проиграла и несколько лет после этого занималась программами реабилитации бывших военных – сначала во главе департамента по делам ветеранов штата Иллинойс, а позже, по приглашению Барака Обамы, на посту помощника министра по делам ветеранов США.

При Обаме Дакуорт была помощником министра по делам ветеранов США / Фото EPA

В 2012 году Дакуорт вновь штурмовала большую политику, в этот раз успешно. Она была избрана в Палату представителей США от Демократической партии и стала первой в истории женщиной с инвалидностью, избранной в американский Конгресс.

Спустя четыре года Дакуорт сумела пробиться и в Сенат: на выборах в ноябре 2016 года она победила республиканца Марка Кёрка, после чего оба сенаторских места от Иллинойса заняли демократы.

Сенатор, критик Трампа и супермама

Дакуорт – одна из самых жестких и бескомпромиссных политиков в Конгрессе США, отмечает CNN.

Так, после избрания Дональда Трампа на пост президента США Дакуорт стала одним из главных его оппонентов в Сенате, прежде всего относительно вопросов миграции и военной сферы.

К примеру, на фоне недавнего противостояния вокруг федерального бюджета США Трамп обвинил демократов в том, что они "держат в заложниках наших военных из-за своего желания получить бесконтрольную нелегальную миграцию".

В ответ Дакуорт напомнила Трампу, что сам он с завидным постоянством уклонялся от службы в армии во время Вьетнамской войны, ссылаясь на шпору в пятке.

Дакуорт стала первым сенатором в истории США, родившим ребенка / Фото Tammy Duckworth via Facebook

Еще одно поле политической борьбы Дакуорт – права женщин и матерей в США: она является автором нескольких законопроектов в их защиту.

Двое детей Дакуорт дались ей непросто – каждая из дочерей 50-летней женщины-политика появилась на свет после серии поначалу безуспешных попыток экстракорпорального оплодотворения. Сейчас сенатор взяла 12-недельный отпуск по уходу за ребенком, однако проведет его в Вашингтоне, чтобы при необходимости участвовать в голосованиях, сообщает СNN со ссылкой на собственные источники.

"Как бы ни было сложно нести груз материнства и быть сенатором одновременно, я не единственная в мире работающая мать, а мои дети вдохновляют меня на то, чтобы работать больше и защищать интересы трудящихся семей", - отметила Дакуорт.