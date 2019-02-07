Непрерывный харассмент президента: Трамп раскритиковал планы демократов расследовать его финансовую жизнь Сегодня, 22:20 245 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы председателя Разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмена-демократа Адама Шиффа, расследовать его финансовые дела.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"После того, как не было найдено никаких доказательств сговора с Россией, сейчас конгрессмен Адам Шифф заявляет, что будет рассматривать каждый аспект моей жизни - как финансовый, так и личный - даже если нет оснований делать этого. Такого никогда не случалось раньше! Непрерывный харассмент президента", - написал Трамп.

So now Congressman Adam Schiff announces, after having found zero Russian Collusion, that he is going to be looking at every aspect of my life, both financial and personal, even though there is no reason to be doing so. Never happened before! Unlimited Presidential Harassment.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 февраля 2019 г.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что возобновляет расследование против Трампа и его команды по обвинению в связях с Кремлем и о вмешательстве России в выборы.

В феврале 2018 года Трамп заблокировал публикацию досье членов Конгресса от Демократической партии о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Как заявил советник Белого дома Дон МакГан, некоторые части досье "содержат секретную и особенно чувствительную информацию", которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Демократы подготовили свое досье в качестве ответа на доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп поддержал публикацию доклада, тогда как демократы заявили, что документ направлен на дискредитацию расследования возможного вмешательства России в американские выборы.