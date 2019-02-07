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Непрерывный харассмент президента: Трамп раскритиковал планы демократов расследовать его финансовую жизнь

Сегодня, 22:20
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EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы председателя Разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмена-демократа Адама Шиффа, расследовать его финансовые дела. 

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"После того, как не было найдено никаких доказательств сговора с Россией, сейчас конгрессмен Адам Шифф заявляет, что будет рассматривать каждый аспект моей жизни - как финансовый, так и личный - даже если нет оснований делать этого. Такого никогда не случалось раньше! Непрерывный харассмент президента", - написал Трамп.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что возобновляет расследование против Трампа и его команды по обвинению в связях с Кремлем и о вмешательстве России в выборы.

В феврале 2018 года Трамп заблокировал публикацию досье членов Конгресса от Демократической партии о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Как заявил советник Белого дома Дон МакГан, некоторые части досье "содержат секретную и особенно чувствительную информацию", которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Демократы подготовили свое досье в качестве ответа на доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп поддержал публикацию доклада, тогда как демократы заявили, что документ направлен на дискредитацию расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

Теги:   Расследование Дональд Трамп США

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