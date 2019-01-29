"Непреодолимая сила". Минюст РФ предложил освобождать от наказания за "вынужденную" коррупцию Сегодня, 11:30 505 Цей матеріал також доступний українською pixabay О каких именно "непреодолимых обстоятельствах" идет речь, не уточняется pixabay

В Министерстве юстиции России предложили освобождать от наказания за коррупционные преступления, совершенные при "обстоятельствах непреодолимой силы".

Об этом говорится в уведомлении ведомства на сайте проектов нормативных актов, передают Ведомости.

Соответствующие изменения в законодательство были предложены в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Как отмечается в пояснительном тексте к документу Минюста РФ, "в определенных обстоятельствах" соблюдение ограничений и запретов "невозможно в силу объективных причин".

В то же время, примеры таких обстоятельств в ведомстве пообещали представить позже.