"Непреодолимая сила". Минюст РФ предложил освобождать от наказания за "вынужденную" коррупцию
В Министерстве
юстиции России предложили освобождать от наказания за коррупционные
преступления, совершенные при "обстоятельствах непреодолимой силы".
Об этом говорится
в уведомлении ведомства на сайте проектов нормативных актов, передают
Ведомости.
Соответствующие
изменения в законодательство были предложены в рамках национального плана
противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
Как отмечается в
пояснительном тексте к документу Минюста РФ, "в определенных
обстоятельствах" соблюдение ограничений и запретов "невозможно в силу
объективных причин".
В то же время,
примеры таких обстоятельств в ведомстве пообещали представить позже.