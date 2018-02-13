Неполадки разбившегося Ан-148 обнаружили у российского флагмана Sukhoi Superjet

У российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) наблюдается обледенение датчиков скорости, что является вероятной причиной катастрофы пассажирского самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье, сообщает Коммерсант со ссылкой на телеграмму Росавиации.

Согласно данным из телеграммы, подлинность которой уже подтвердили в Росавиации, в период снежного коллапса в Москве 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево произошло семь инцидентов, когда на борту самолетов SSJ 100 Аэрофлота фиксировалось расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота.

"Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета", - пишет издание.

Всего, по данным Росавиации, с 2011 года с флагманом российской авиации SSJ 100 произошло 14 подобных инцидентов, связанных как с отсутствием, так и с расхождением показаний скорости.

В Росавиации связали причины неполадки с попаданием воды в приемники системы воздушных сигналов из-за невключения экипажем обогрева приемников полного давления, а также из-за некачественной уборки летного поля от снега или льда.

Напомним, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета установили, что приборы Ан-148 некорректно отображали данные о скорости полета, что могло быть вызвано обледенением датчиков. Системы обогрева всех трех приемников полного давления были выключены.

11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний. На борту находился 71 человек, никто из них не выжил.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту крушения лайнера. Предварительная квалификация - нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта.

Крушение Ан-148 Саратовских авиалиний является второй масштабной авиакатастрофой с участием этого типа самолетов за время его эксплуатации: в 2011 году в России произошло крушение Ан-148 во время испытательного полета, погибли шесть членов экипажа.