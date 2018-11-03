Непогода в Италии: опасность достигла "красного" уровня уже на Сардинии и Сицилии

На итальянских островах Сицилии и Сардинии объявили красный уровень опасности из-за непогоды.
Об этом сообщает RAI News.
В пятницу, 2 ноября, от удара молнии в Италии погибли двое человек — на Сардинии погиб немецкий турист, еще один человек умер в больнице в Тренто спустя четыре дня после удара молнии.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды "красный" уровень опасности объявлен в шести регионах на севере Италии. В Венето закрыли четыре дороги.
Пострадала также Венеция. Из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города. Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 метров.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Италии погибли 11 человек.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования