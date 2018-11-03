03 ноября 2018, суббота

Непогода в Италии: опасность достигла "красного" уровня уже на Сардинии и Сицилии

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Наводнение на Сицилии

Наводнение на Сицилии

На итальянских островах Сицилии и Сардинии объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

Об этом сообщает RAI News.

В пятницу, 2 ноября, от удара молнии в Италии погибли двое человек — на Сардинии погиб немецкий турист, еще один человек умер в больнице в Тренто спустя четыре дня после удара молнии.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды "красный" уровень опасности объявлен в шести регионах на севере Италии. В Венето закрыли четыре дороги.

Пострадала также Венеция. Из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города. Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 метров.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Италии погибли 11 человек.

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