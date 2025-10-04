Непогода в Румынии: тысячи домов и курортов без света, в Бухаресте повреждено более 160 авто

4 октября, 21:49
Поделиться:
В Румынии бушует непогода (Фото: Digi24 / скриншот из видео)

В Румынии бушует непогода (Фото: Digi24 / скриншот из видео)

В румынских Карпатах из-за сильного снегопада и порывов ветра без электроснабжения остались тысячи домов и туристических объектов. Об этом сообщает Digi24 в субботу, 4 октября.

Больше всего пострадал жудец Брашув: падение деревьев на линии электропередач или обрывы под тяжестью снега привели к масштабным обесточиваниям. Без света остались населенные пункты и горные курорты Бран, Фундата и Мойечу.

Реклама

Читайте также:
Полуторамесячный объем осадков. В результате непогоды в Одессе погибли 9 человек, среди них — ребенок

Горные спасательные службы ночью эвакуировали четырех польских туристов с высоты около 2000 метров. Все они не пострадали.

В Бухаресте непогода вызвала падение более 200 деревьев, повреждение кабелей и конструкций. Только в столице серьезно повреждены 160 автомобилей.

В приморской Констанце сильный ливень подтопил улицы — уровень воды местами достигал полметра.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Румыния Ливень

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies