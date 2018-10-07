Неподалеку от государственной границы Латвии зафиксировали военный корабль РФ

В исключительной экономической зоне Латвии недалеко от государственной границы зафиксировали российский военный корабль.
Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.
"6 октября в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 14 морских миль от государственной границы был зафиксирован российский военный корабль класса Стерегущий", - говорится в сообщении.
Как известно, военные корабли и самолеты РФ все чаще фиксируют вблизи границ Балтии.
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