США пока не определили, какой стране принадлежат сбитые неопознанные объекты 13 февраля, 08:42 Глава NORAD генерал Глен Ван Херк заявил, что США пока не определили государственную принадлежность сбитых неопознанных объектов (Фото:Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr)

США пока не определили государственную принадлежность сбитых над Северной Америкой трех неопознанных объектов, а также их свойства.

Об этом сообщил командующий Северным командованием США и Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ван Херк, пишет CNN.

По его словам, эти объекты отличаются от китайского аэростата, который был сбит у побережья Южной Каролины на прошлой неделе.

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«Я не уверен и призываю вас не приписывать это какой-либо конкретной стране. Мы не знаем», — отметил американский генерал.

Глава NORAD также заявил, что военные не относят эти объекты к категории воздушных шаров.

«Я не собираюсь классифицировать их как воздушные шары. Мы называем их объектами не просто так. Я не могу определить, как они остаются в воздухе. Это может быть газообразный тип воздушного шара внутри структуры, или это может быть какая-то двигательная система. Но очевидно, что они способны оставаться в воздухе», — резюмировал он.

10 февраля в воздушном пространстве Аляски американский F-22 сбил неопознанный объект.

11 февраля над севером Канады также был сбит неизвестный объект.

12 февраля американские военные сбили еще один объект над озером Гурон.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Впоследствии он был сбит.

Президент США Джо Байден заявил, что приказал Пентагону сбить аппарат, когда это станет безопасно.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.