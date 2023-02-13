США пока не определили, какой стране принадлежат сбитые неопознанные объекты

13 февраля, 08:42
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Глава NORAD генерал Глен Ван Херк заявил, что США пока не определили государственную принадлежность сбитых неопознанных объектов (Фото:Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr)

Глава NORAD генерал Глен Ван Херк заявил, что США пока не определили государственную принадлежность сбитых неопознанных объектов (Фото:Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr)

США пока не определили государственную принадлежность сбитых над Северной Америкой трех неопознанных объектов, а также их свойства.

Об этом сообщил командующий Северным командованием США и Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ван Херк, пишет CNN.

По его словам, эти объекты отличаются от китайского аэростата, который был сбит у побережья Южной Каролины на прошлой неделе.

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«Я не уверен и призываю вас не приписывать это какой-либо конкретной стране. Мы не знаем», — отметил американский генерал.

Глава NORAD также заявил, что военные не относят эти объекты к категории воздушных шаров.

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«Я не собираюсь классифицировать их как воздушные шары. Мы называем их объектами не просто так. Я не могу определить, как они остаются в воздухе. Это может быть газообразный тип воздушного шара внутри структуры, или это может быть какая-то двигательная система. Но очевидно, что они способны оставаться в воздухе», — резюмировал он.

10 февраля в воздушном пространстве Аляски американский F-22 сбил неопознанный объект.

11 февраля над севером Канады также был сбит неизвестный объект.

12 февраля американские военные сбили еще один объект над озером Гурон.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Впоследствии он был сбит.

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Президент США Джо Байден заявил, что приказал Пентагону сбить аппарат, когда это станет безопасно.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Воздушный шар

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