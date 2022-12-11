Российская неонацистская группировка Русич собирает разведданные о военных объектах стран Балтии — The Guardian 11 декабря, 17:06 Пограничный забор между Литвой и Россией в районе Сувалкского коридора, 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Российские неонацисты из диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич собирают информацию о приграничной и военной активности в Латвии, Литве и Эстонии. Вызывает обеспокоенность, могут ли они атаковать эти страны, пишет The Guardian.



На прошлой неделе в Telegram-канале Русича появился пост с призывом к подписчикам, находящимся в странах Балтии, присылать подробную информацию о расположении пограничных постов, систем наблюдения, телекоммуникационных вышек, воинских частей. Также их интересуют данные о военных и их родственниках.

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Прокремлевскую группу тесно связывают с ЧВК Вагнера. Неназванные собеседники газеты говорят, что такой «экстраординарный шаг» неонацистов может указывать на их разочарование в Кремле и в том, как разворачиваются события войны против Украины, развязанной Россией.

Они предполагают, что военно-политическая верхушка России может потерять контроль над ультраправыми военизированными организациями, которые могут прибегнуть к «более экстремальным» методам ведения войны.

«Это вызывает опасения по поводу эскалации в случае атаки на какую-либо из стран НАТО», — заявили источники The Guardian.

В то же время, по их словам, маловероятно, что Кремль имеет непосредственное отношение к этому, поскольку у него уже есть свои разведданные относительно информации, которую хочет получить Русич.

Боевики неонацистской группировки Русич известны своей жестокостью в Сирии и участвовали в войне против Украины: с помощью открытых данных их идентифицировали на Донбассе, в Херсоне и в Харьковской области. В сентябре 2022 года Минфин США ввел против группировки санкции.

В Федеральной разведывательной службе Германии рассказывали, что руководителя группировки Алексея Мильчакова называют садистом после того, как он убил щенка и опубликовал фото в сети. Также он неоднократно выкладывал фото с нацистской свастикой.

