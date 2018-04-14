"Необходимость спасти жизни сирийцев". Великобритания объяснила авиаудар по Сирии

Массированный ракетный удар США, Великобритании и Франции по объектам инфраструктуры химического оружия Асада был нацелен на то, чтобы спасти жизни мирных сирийцев от новых химатак кровавого режима, заявила во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

Об этом сообщает Укринформ.

"Должно быть понятно всем, что нет практической альтернативы, кроме как применить силу, для того, чтобы спасти жизнь. Я думаю, неоднократные вето это четко продемонстрировали", - заявила британский министр.

Она отметила, что применение силы также должно быть пропорциональным для того, чтобы облегчить гуманитарные страдания людей. Так, последний удар тщательно планировался, чтобы избежать потерь среди гражданского населения.

Единственный вывод, по ее словам, который можно сделать - Сирия не уничтожила все свои запасы химического оружия несмотря на обязательства по Конвенции по запрещению химического оружия. Она обратила внимание российского посла на то, что РФ гарантировала выполнение этих условий, а затем неоднократно применяла право вето, чтобы режим Асада избежал ответственности за убийства большого количества невинных людей.

"Я не намерена выслушивать уроки по международному праву от России... Но несмотря на это, Соединенное Королевство вместе с Францией и Соединенными Штатами продолжат стремиться к дипломатическому решению сирийского кризиса", - заявила представитель Великобритании.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию по Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.