В США 83-летняя Нэнси Пелоси решила снова участвовать в выборах в Конгресс 9 сентября, 14:46 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Экс-спикер Палаты представителей США, 83-летняя Нэнси Пелоси объявила, что будет снова участвовать в выборах в Конгресс в 2024 году.

Об этом сообщает The Guardian.

«Сейчас, как никогда, мы нужны нашему городу, чтобы продвигать ценности Сан-Франциско и способствовать нашему восстановлению. Нашей стране нужна Америка, чтобы показать всему миру, что наш флаг все еще здесь, со свободой и справедливостью для ВСЕХ», — заявила она.

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По словам Пелоси, поэтому она выдвигает свою кандидатуру на переизбрание.

«С уважением прошу вас проголосовать за меня», — сказала политик.

Пелоси, представляющая Сан-Франциско с 1987 года, дважды занимала пост спикера Палаты представителей. Первый раз она была спикером Палаты представителей с 2007 по 2011 год, когда она вошла в историю, став первой женщиной-спикером. С 2019 по начало текущего года Пелоси вновь возглавляла Палату представителей.