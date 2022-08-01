Названо время прибытия. Пелоси прилетит на Тайвань вечером во вторник — местные СМИ 1 августа, 18:57 Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань вечером во вторник, 2 августа, сообщает тайваньский телеканал Sent со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, Пелоси прибудет в аэропорт Суншань на острове в 22:30 по местному времени и остановится в гостинице Grand Hyatt.

В среду в 8:00 по местному времени она встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнем и уже в 10:00 того же дня покинет остров.

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Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа. Если Пелоси посетит Тайвань, это станет первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.

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