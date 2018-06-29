Немцы с бразильцами надоели. Известные украинцы рассказали, кого видят победителем ЧМ-2018

Журнал Новое Время расспросил отечественных болельщиков, сборная какой страны, по их мнению, имеет наибольшие шансы выиграть Чемпионат мира по футболу, проходящий в России. Финальный поединок состоится 15 июля в Москве на стадионе Лужники.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital:

Если бы я мог сказать, кто победит на чемпионате мира, то уже давно озолотился бы.

Пока что можно констатировать одно: "фавориты на бумаге" выступают очень блекло. В то же время турнир длинный, и нельзя показывать яркую игру на протяжении всего турнира. Все‑таки не роботы играют.

Пока что по составу мощнее всех выглядит Франция, которая экономно продвигается вперед. Яркую игру демонстрируют Хорватия и Бельгия. Это, наверное, самые симпатичные команды чемпионата. Но стереотипы о сильных и слабых командах не позволяют записать их в фавориты.

Скорее всего, Хорватия и Бельгия - это такой себе Ливерпуль перед финалом Лиги чемпионов. Когда все за них болеют, но не испытывают особых надежд.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер:

В футбол играют все, а побеждают всегда немцы. Хотя будет здорово, если чемпионом мира станет Хорватия. Просто я люблю сенсации. К тому же 3:0 в пользу Хорватии в матче с Аргентиной и Лионелем Месси - это заявка на победу.

Мне нравится непредсказуемость этого чемпионата

Мне нравится непредсказуемость этого чемпионата. Бразилия забивает первый гол Коста-Рике на 90‑й минуте. Где это видано? Букмекеры потирают руки: все ставили на Германию в матче с Мексикой. А в итоге [матч закончился со счетом 0:1 в пользу Мексики] хозяева контор озолотились и наверняка купили себе острова с частной авиацией.

Ефрем Лукацкий, фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине:

Я работаю на этом на чемпионате. Мотаюсь по городам. В самолете из Ростова-на-Дону в Екатеринбург мексиканский болельщик в восторге расхваливал, как все хорошо организовано.

Праздник на месяц, рекламная витрина для мира удалась. В Саранске, где проживает 300 тыс. населения, построен красавец-стадион на 45 тыс. После чемпионата его собираются частично демонтировать до 20 тыс. В Самаре - другой красавец стадион.

Потрачены миллиарды, а водители такси рассказывают о копеечных зарплатах и мизерных пенсиях. Уровень сопоставим с украинскими.

Неважно, кто победит в финале, ясно лишь, что Путин выиграл этот чемпионат.

Олег Тистол, художник:

За матчами слежу очень издалека. Меня мундиаль в России интересует прежде всего как своеобразное политико-антропологическое явление или как псевдокультурное событие. По­этому мне не так интересно получить ответ на вопрос, какая сборная победит, как узнать следующее: кто победит - цивилизация или варварство? Хотя я знаю, что в конечном счете победит цивилизация, но мне любопытно, как это будет происходить в случае с Россией.

Кто победит - цивилизация или варварство? Для меня это чисто научные наблюдения. Страшно интересно наблюдать, как, например, выпускницы школ набрасываются на уругвайских болельщиков, кто и с кем делает селфи и в какую истерику это выльется, когда в следующем матче российская сборная проиграет.

Тарас Березовец, политконсультант, президент Фонда национальных стратегий:

Чемпионат запомнится не только игрой команд, но и постоянными скандалами с иностранными фанами. Кого‑то обокрали, кого‑то покалечили, кто‑то столкнулся с российской глубинкой со всей ее беспощадной суровостью.

А победят на чемпионате, на мой взгляд, европейцы. Либо немцы, либо французы, либо испанцы. Из всех перечисленных больше симпатизирую бундестиму [сборной Германии].

Сюрпризы, безусловно, будут. Пока главные сенсации турнира — сборные Мексики и Исландии.

Андрей Худо, глава набсовета Холдинга эмоций !FEST (креативные проекты и рестораны, в том числе львовская Криївка):

Мундиаль разочаровывает прежде всего игрой фаворитов чемпионата. Сейчас ни Бразилия, ни Германия, ни Аргентина не показывают той игры, которой от них ожидали болельщики.

Вероятно, в этом году победителем может стать сборная-сюрприз, на которую даже не рассчитывали. Например, Бельгия.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:

Хорошие шансы на победу у Испании и Бельгии. Надеюсь, Германия сможет усилить свою игру и дойти как минимум до полуфинала.

В целом чемпионат мира пока разочаровал. По количеству красивых матчей - как в плане техники, так и тактики, однозначно проигрывает предыдущим трем чемпионатам. Остается надеяться, что дальше будет лучше.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК:

Победит тот, кто вовремя "включится" .Слежу одним глазом. Но даже он видит, что топ-команды пока не форсируют события, придерживая коней до стадии плей-офф. Их можно понять - игроки прилично “наелись” во время клубного сезона. Поэтому победит тот, кто вовремя включится.

Надеюсь на Францию с Бельгией. Немцы с бразильцами надоели, а в футболках сборной Аргентины на поле выходят чужие люди.

Артем Франков, главный редактор еженедельника Футбол, ведущий спортивной программы на Радио НВ:

Сумасшедший - в хорошем смысле слова - и в связи с этим категорически непредсказуемый результат едва ли не в каждом матче. Соответственно - невероятный чемпионат мира. И мне бы дико хотелось, чтобы он сохранил такую свою направленность. В какой‑то момент на грани вылета оказались не только чемпионы мира (Франция, Италия, Испания), но и финалисты предыдущего мундиаля - Германия с Аргентиной.

Чемпионат уже выступил сверх всяких ожиданий по непредсказуемости результатов. Поскольку всем известные и многими любимые гранды как минимум сейчас остаются в борьбе, а кое‑где и обеспечили себе выход в стадию плей-офф. Чуть ли не каждый матч смотрится на ура.

Напоследок отмечу. Если кто‑то опять начнет рассказывать, что Кубок мира ФИФА вреден лишь потому, что он разыгрывается в России, а сборная РФ вырастает уродливым грибом над всеми остальными участниками, могу пожелать одного - хорошего доктора.

Олег Кохан, генеральный продюсер кинокомпании SOTA Cinema Group:

Порадовали бельгийцы и хорваты.

Учитывая, что чемпионат длится целый месяц, то энергии команд, которые показывают яркую чемпионскую игру в первой части в групповом турнире, хватает максимум до полуфинала. А команды поопытнее, куда бы я включил Германию и Францию, раскачиваются и набирают обороты уже ближе к завершению мундиаля.

Поэтому я вижу четверку: Бельгия, Хорватия, Франция, Германия. Правда, есть еще ощущение, что будет какая‑то "темная лошадка". Но кто именно такой счастливый приз преподнесет, пока сказать тяжело.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №24 от 27 июня 2018 года