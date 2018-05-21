Немецкую газету возмутил букет, который Путин подарил Меркель

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Путин поприветствовал канцлера букетом цветов

Путин поприветствовал канцлера букетом цветов

Немецкая газета Bild опубликовала статью Warum Putins Blumen an Merkel ein Affront sind (Почему цветы Путина оскорбляют Меркель), в которой объясняется почему такой жест является неправильным.

Журналисты назвали встречу "дипломатической дуэлью", а поступок Путина расценили как намек на гендерное неравенство.

В статье говорится, что при подобных переговорах политики обычно жмут друг-другу руки, а не дарят цветы.

В другой статье издания отмечается, что Путин пытался показать Меркель "кто в доме хозяин не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене".

По мнению авторов статьи, об этом говорит то, что визит Меркель состоялся спустя сутки после поездки в Сочи президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина стороны обсудили условия размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на востоке Украины.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове