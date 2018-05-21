Немецкую газету возмутил букет, который Путин подарил Меркель

Немецкая газета Bild опубликовала статью Warum Putins Blumen an Merkel ein Affront sind (Почему цветы Путина оскорбляют Меркель), в которой объясняется почему такой жест является неправильным.

Журналисты назвали встречу "дипломатической дуэлью", а поступок Путина расценили как намек на гендерное неравенство.

В статье говорится, что при подобных переговорах политики обычно жмут друг-другу руки, а не дарят цветы.

В другой статье издания отмечается, что Путин пытался показать Меркель "кто в доме хозяин не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене".

По мнению авторов статьи, об этом говорит то, что визит Меркель состоялся спустя сутки после поездки в Сочи президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина стороны обсудили условия размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на востоке Украины.