Немецкий парламент разрешил указывать в свидетельствах о рождении "третий пол" Сегодня, 18:42 38 Цей матеріал також доступний українською Германия стала еще одной страной, в которой разрешено указывать "третий пол"

В Германии Бундестаг поддержал закон, который дает возможность фиксировать в свидетельствах о рождении "третий пол", пишет The Local.

У "третьего пола" появилась возможность регистрироваться в базе данных о рождении под обозначением "различный" ("divers").

Ранее в записях актов гражданского состояния существовали только три обозначения при выборе пола: "мужской", "женский" или "данные отсутствуют".

Поправки к закону были приняты для защиты интерсексуалов (тело которых имеет как мужские, так и женские половые признаки).

Теперь запись в акте регистрации о рождении можно будет изменить задним числом. Также появится возможность изменить задним числом и имя человека. Для этого потребуется медицинское заключение.

По данным ООН, от 0,05 % до 1,7 % мирового населения являются интерсексуалами.

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