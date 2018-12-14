Немецкий парламент разрешил указывать в свидетельствах о рождении "третий пол"
В Германии Бундестаг поддержал закон, который дает возможность фиксировать в свидетельствах о рождении "третий пол", пишет The Local.
У "третьего пола" появилась возможность регистрироваться в базе данных о рождении под обозначением "различный" ("divers").
Ранее в записях актов гражданского состояния существовали только три обозначения при выборе пола: "мужской", "женский" или "данные отсутствуют".
Поправки к закону были приняты для защиты интерсексуалов (тело которых имеет как мужские, так и женские половые признаки).
Теперь запись в акте регистрации о рождении можно будет изменить задним числом. Также появится возможность изменить задним числом и имя человека. Для этого потребуется медицинское заключение.
По данным ООН, от 0,05 % до 1,7 % мирового населения являются интерсексуалами.
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