Немецкие спецслужбы следили за иностранцами с колокольни церкви в Мюнхене

Федеральная разведывательная служба Германии BND использовала для слежки здание церкви Фрауенкирхе в центре Мюнхена, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Der Spiegel.

Оборудование для наблюдения за шпионами и иностранными дипломатами было установлено на колокольнях Мюнхенского кафедрального собора еще до падения Берлинской стены в 1989 году.

Сейчас BND, по всей вероятности, больше не использует это оборудование, отмечает Der Spiegel.

Однако один из бывших сотрудников BND рассказал, что здание Фрауенкирхе для слежки использовало также некое другое ведомство, которое, возможно, продолжает это делать и до сих пор.

Архиепископство Мюнхена подтвердило, что в северной колокольне находятся "различные технические устройства, принадлежащие разным организациям".

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