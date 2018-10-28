28 октября 2018, воскресенье

Немецкая полиция возбудила уголовные дела против 400 активистов - защитников Гамбахского леса

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Активисты протестуют против вырубки Гамбахського леса
Скриншот/RTL WEST

Активисты протестуют против вырубки Гамбахського леса

Полиция ФРГ открыла уголовные дела против 400 активистов движения Ende Gelände, протестовавших против вырубки Гамбахського леса.

Об этом сообщает Express.de.

Защитников леса обвиняют в нарушении общественного порядка.

В протестных акциях в городе Ахен приняли участие около 6,5 тысячи человек. Около четырех тысяч активистов заняли путь, по которому концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамба. Через демонстрацию пришлось временно перекрыть движение на участке между Дюреном и Керпеном.

Протесты против вырубки Гамбахського леса в Германии продолжаются уже несколько недель. Лес должен был быть частично вырублен для добычи бурого угля энергетическим концерном RWE.

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