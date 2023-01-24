Концерн Rheinmetall сообщил, что готов передать ВСУ 139 танков Leopard 24 января, 04:12 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall сообщил, что готов передать Украине 139 танков Leopard после решения Германии.



Об этом сообщает BBC.

В частности, концерн готов передать 29 Leopard 2А4, предназначенных для "кругового обмена", в апреле-мае этого года.

Также на ремонт еще 22 Leopard той же модификации понадобится почти год – передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года.

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Завод также сообщил, что мог бы передать еще 88 старых Leopard, но их состояние в данный момент неизвестно.

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По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.

23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.