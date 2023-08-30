В Германии депутат, который рисовал свастику на авто с украинскими номерами, подал в отставку 30 августа, 13:54 В немецком Баден-Бадене местный депутат рисовал свастику на машинах с украинскими номерами (Фото:Kevin Woblick/Unsplash)

Депутат муниципального совета немецкого города Баден-Баден, который рисовал свастику на авто с украинскими номерами, подал в отставку.

Как сообщает Spiegel, речь идет о представителе партии Альтернатива для Германии Мартине Кюне.

Он никак не прокомментировал обвинения, которые против него выдвинули, но подал мэру города заявление об отставке.

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Депутат из Баден-Бадена написал F*ck UA и нарисовал свастику на двух автомобилях на украинских номерах. Его оштрафовали.

Инциденты были совершены в январе и марте этого года.

В момент совершения преступления автомобили были припаркованы на общественной подземной автостоянке в курортном городе Шварцвальд.

Один из потерпевших подал заявление о возбуждении уголовного дела. Окружной суд Баден-Бадена приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50-дневного оклада за «использование знаков антиконституционных организаций» и оскорбление.



