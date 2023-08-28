Немецкий чиновник рисовал свастики на автомобилях с украинскими номерами

28 августа, 18:58
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Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

В Германии муниципальный чиновник из Баден-Бадена написал F*ck UA и нарисовал свастику на двух автомобилях на украинских номерах. Его оштрафовали.

Об этом сообщает Spiegel.

Сообщается, что член городского совета оставил надписи на автомобилях украинских беженцев в январе и марте этого года. В момент совершения преступления автомобили были припаркованы на общественной подземной автостоянке в курортном городе Шварцвальд.

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Один из потерпевших подал заявление о возбуждении уголовного дела. Окружной суд Баден-Бадена приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50-дневного оклада за «использование знаков антиконституционных организаций» и оскорбление, объявил в понедельник, 28 августа, прокурор Баден-Бадена.

К какой фракции принадлежал местный чиновник, не уточнялось.

Городские власти Баден-Бадена проведут проверку, чтобы выяснить, какие последствия эти инциденты могут иметь для нарушителя.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Чиновник Война России против Украины

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