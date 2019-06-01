Немецкие «зеленые» впервые опередили партию Меркель — опрос
В течение последней недели партии Союз-90 / Зеленые удалось занять первое место в рейтинге электоральных симпатий немецких избирателей.
Об этом свидетельствуют данные опроса немецкого центра Forsa, проведенного по заказу телеканалов RTL и ntv, сообщает DW.
Так, 27 процентов респондентов заявили о своей поддержке зеленых. Это — на девять процентов больше, чем было зафиксировано неделю назад.
Зато две сестринские консервативные партии — Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС / ХСС) — имеют сейчас поддержку 26 процентов избирателей, что на два процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. Таким образом, зеленые в рейтингах электоральных симпатий впервые опередили ХДС / ХСС.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) оказалась на третьем месте с поддержкой 12 процентов опрошенных (минус пять процентов), им в спину дышат правопопулисты из Альтернативы для Германии — об их поддержке заявили 11 процентов немцев (минус два процента).
Восемь процентов опрошенных поддерживают Свободную демократическую партию, и еще семь процентов — Левую партию.