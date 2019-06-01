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Немецкие «зеленые» впервые опередили партию Меркель — опрос

Вчера, 22:13
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Немецкие «зеленые» впервые опередили партию Меркель — опрос - фото

REUTERS / ANNEGRET HILSE

В течение последней недели партии Союз-90 / Зеленые удалось занять первое место в рейтинге электоральных симпатий немецких избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса немецкого центра Forsa, проведенного по заказу телеканалов RTL и ntv, сообщает DW.

Так, 27 процентов респондентов заявили о своей поддержке зеленых. Это — на девять процентов больше, чем было зафиксировано неделю назад.

Зато две сестринские консервативные партии — Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС / ХСС) — имеют сейчас поддержку 26 процентов избирателей, что на два процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. Таким образом, зеленые в рейтингах электоральных симпатий впервые опередили ХДС / ХСС.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) оказалась на третьем месте с поддержкой 12 процентов опрошенных (минус пять процентов), им в спину дышат правопопулисты из Альтернативы для Германии — об их поддержке заявили 11 процентов немцев (минус два процента).

Восемь процентов опрошенных поддерживают Свободную демократическую партию, и еще семь процентов — Левую партию.

Теги:   Ангела Меркель Германия

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